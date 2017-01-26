Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 25 января.

Согласно данным регулятора, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения в 2017 году будут повышены для 54 лицензиатов.

НКРЭ разделила их на две группы: в первую группу внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года, во вторую - 18 компаний, тарифы для которых не пересматривались длительное время, или вообще не устанавливались регулятором, сообщает Экономическая правда.

Так, для лицензиатов первой группы тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в 2017 вырастут на 9% - с 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.

Для компаний из второй группы тарифы вырастут в среднем на 37%, с 9,18 грн за кубометр до 12,54 грн за кубометр.

При этом НКРЭ предусмотрела в тарифах на 2017 год 54 лицензиатам компенсацию на возмещение разницы между фактическими затратами на уплату налогов и сборов, приобретение электроэнергии и предусмотренными в утвержденных в 2016 году тарифах в размере 98 млн гривен, в том числе 11,7 млн гривен лицензиатам, тарифы которых не пересматривались длительное время или не устанавливались комиссией вообще.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза с 1 июля 2016 года.