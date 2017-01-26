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Сегодня, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования 31 обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один наш военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения. На мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водянои. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел и танк. По Новотроицкому – снайпер», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, по Новозвановке НВФ применили РСЗО БМ-21 «Град», выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82-миллиметровых минометов.

В пресс-центре также сообщили, что на донецком направлении использовали 82-миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем – Новозвановку и опять же Авдеевку.

Напомним, за минувшие сутки, 25 января, члены незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Вооруженных сил Украины 48 раз.
ForUm

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