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Слова о том, что президент США Дональд Трамп может исключить Киев из переговоров о Донбассе - является произвольной трактовой Reuters и не отражают позиции Украины.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Елена Зеркаль не говорила об обеспокоенности тем, что Трамп может исключить Украину из переговоров по Донбассу. Слова, на которые вы обратили внимание, были выводами, сделанными журналистами Reuters», - отметила Беца.

«Говоря об обеспокоенности по поводу возможного исключения Украины из переговоров по Донбассу, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отметила: «Мы последовательно исходим из одной позиции: любые переговоры по Украине, включая Крым и Донбасс, должны происходить с нашим участием. Это чрезвычайно важно, ведь речь идет о будущем нашего государства», - сказала Беца.

Как известно, ранее вышел комментарий Зеркаль в издании Reuters. В нем в подводке к ее цитате издание отметило, что Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой, может исключить Киев из переговоров по Донбассу.
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