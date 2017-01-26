Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время проведет внеочередное заседание, на котором будут решаться кадровые вопросы в акционерной компании «Укрзализныця». Об этом в эфире News One сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«У меня был разговор с Президентом на этих выходных. Я ему сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на «Укрзализныцю». Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО и мы сможем выслушать все стороны. В связи с этим будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций», - сказал он, сообщает УНИАН.

Кроме того, министр напомнил, что руководитель компании Войцех Балчун в последнее время занимался музыкой, а не управлением компаниями.

«Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Балчун, а в том, кто кому «Укрзализныця». Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц», - отметил Омелян.

Напомним, 25 января на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководство Министерства инфраструктуры к конструктивному взаимодействию с «Укрзализныцей».

Ранее Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.