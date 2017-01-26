Задержанного в Киеве бывшего бойца полка «Азов» Гию Церцвадзе освободили из Лукьяновского следственного изолятора, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Как и обещал – Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 19 января Соломенский районный суд Киева арестовал на 40 суток грузинского добровольца Гию Церцвадзе, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

По словам его адвоката Ксении Проконовой, ветерана российско-грузинской войны задержали 15 января в аэропорту Жуляны, так как он находился в международном розыске по линии Интерпола со стороны России.

В тот же день прокуратура Киева сообщила, что проверяет информацию об участии в АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе.

По информации прокуратуры, мужчина был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

В прокуратуре добавили, что существует устоявшаяся практика невыдачи другой стране граждан, если это может угрожать их жизни и здоровью и пообещали в случае подтверждения информации об участии Церцвадзе в боевых действиях отказать в его выдаче стране-агрессору.

25 января генпрокурор заявил, что Украина не выдаст Церцвадзе России.