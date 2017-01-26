Все семь вагонов, которые сошли с рельсов на подъездном пути станции Каменка в Черкасской области, установлены на рельсы, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

«Последний вагон из тех, что сошли с рельсов, железнодорожники установили на рельсы в 15:40. Энергетики регионального филиала «Одесская железная дорога» совместно с ведомственной комиссией продолжают работать на месте происшествия. Часть участка обесточена. Электровозы направляются с опущенным токоприемником», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что железнодорожники продолжают работы по восстановлению двух поврежденных опор контактной сети с поперечным соединением.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что в результате происшествия произошли задержки движения 8 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон - более 4 часов, №120 Львов-Запорожье и №11 Новоалексеевка - Киев - более 3 ч., №138 Одесса-Черкассы - более 2 ч., №183 - Мариуполь- Киев около 2 ч., №83 Мариуполь – Киев – более 1 ч., №732 Киев-Запорожье и №739 Кривой Рог-Киев - около 30 мин, №765 Киев-Херсон - 7 мин.

«ООО «АДМ Каменский элеватор» - предприятие, на подъездном пути которого произошел сход семи вагонов-зерновозов, уже признало свою вину и заявил о готовности компенсировать нанесенный ущерб», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 января, в 04:25 на станции Каменка регионального филиала «Одесская железная дорога» семь вагонов-зерновозов сошли с рельсов.