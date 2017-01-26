Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между Россией и США, которые касаются решения конфликта на Донбассе. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль информагентству Reuters, сообщает ЛІГА.net.

Украина опасается, что президент США Дональд Трамп исключит Киев из переговоров, пытаясь наладить связи с Москвой.

«Потому что мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим, чтобы нас исключали из переговоров. Мы не хотим, чтобы нас разыгрывали, как карту. Мы хотим быть игроками», - сказала Зеркаль.

По ее словам, больше нет доверия «джентльменским договоренностям», напомнив о Будапештском меморандуме.

Напомним, 16 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.