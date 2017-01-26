Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста внутреннего валового продукта в 2017 году до 2,8%, сообщает пресс-служба НБУ.

«Ожидается, что экономический рост ускорится – после 1,8% в 2016 году, по оценке НБУ, до 2,8% и 3% в 2017 и 2018 годах соответственно. Как следствие, на прогнозном горизонте экономика будет постепенно приближаться к своему потенциальному уровню. То есть совокупный спрос будет продолжать сдерживать инфляцию, однако это влияние существенно ослабится по сравнению с предыдущими годами (и по сравнению с предыдущим прогнозом)», – говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, в 2017 году экономическую активность будет стимулировать увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы. Также ожидается, что экспорт возобновит рост на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая прошлого года. В то же время, увеличение экспортной выручки позволит экспортоориентированным предприятиям продолжать наращивать инвестиции относительно высокими темпами. Однако, в условиях все еще низких темпов потенциального роста экономики и медленных процессов импортозамещения повышение внутреннего инвестиционного спроса в основном будет удовлетворяться за счет импортируемой продукции.

Регулятор отмечает, что рост спроса на импортируемую продукцию был ключевым фактором расширения дефицита текущего счета в 2016 году до 3,4 млрд долл. США. Ожидается, что эти факторы продолжат действовать и в 2017-2018 гг. Соответственно, Национальный банк пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на эти годы до около 3,5 млрд долл. «Этот дефицит будет покрываться притоком капитала по финансовому счету, в первую очередь из-за привлечения инвестиционных и долговых ресурсов. Как следствие, сводное сальдо платежного баланса в 2017-2018 годах будет оставаться профицитным», – подчеркнули в НБУ.

«Вместе с профицитом сводного платежного баланса, получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом позволит увеличить международные резервы на конец 2017 года до 21,3 млрд долл. США и на конец 2018 года до 27,1 млрд долл. США. Дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для Национального банка и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года», – отметили в Нацбанке.

По данным регулятора, ключевыми рисками для очерченного базового сценария является рост геополитической турбулентности и ее негативное влияние на мировую экономику и Украины, а также риск ухода от проведения взвешенной фискальной политики, в частности повышение социальных стандартов более существенно, чем это согласуется с достижением целей по инфляции.

Более того, Национальный банк надеется, что правительство будет заинтересовано в достижении поставленных целей по инфляции, поскольку новые долгосрочные гривневые облигации, которые будут выпущены в результате репрофайлинга ОВГЗ из портфеля Национального банка, будут иметь привязку доходности с уровнем инфляции.

«Также важным является дальнейшее проведение структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности, увеличение потенциала экономики и продолжение программы с МВФ», – подытожили в НБУ.

Напоним, ранее Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины в 2017 года на 2,5%.