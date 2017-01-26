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Решение о запрете въезда в Украину, выданное мэру Перемышля Роберту Хоме, вредит польско-украинским отношениям. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, сообщает Польское радио.

Он выразил надежду на то, что запрет будет немедленно отменен. «Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», - заявил Дзедзичак.

Чиновник добавил, что в случае, если украинская сторона не отменит это решение, то представители МИД Польши не будут присутствовать на польско-украинском форуме в Жешуве, который начинается в пятницу.

Вице-министр сообщил, что таким будет только начало польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Служба безопасности Украины объяснила запрет его участием в антиукраинских мероприятиях. 

 
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