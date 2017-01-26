Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы в 2015/2016 маркетинговом году (МГ). Об этом свидетельствуют данные американского департамента сельского хозяйства (USDA).

Как сообщает Infoindustria, в 2015/16 МГ урожайность пшеницы в Украине достигла 3,8 т/га.

«Пока что это меньше, чем показатели в странах ЕС. Местные фермеры собирают в среднем по 6 т с гектара. На третьем месте - Канада с урожайностью 2,9 т/га», - говорится в сообщении.

Средняя урожайность пшеницы в мире составляет 3,3 т/га. По прогнозу USDA, в 2016/17 МГ этот показатель вырастет до 3,4 т/га, а в Украине - до 4,2 т/га.

Напомним, по предварительным статистическим данным, в 2016 году Украина собрала рекордный урожай зерновых - 66 млн тонн.