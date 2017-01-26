Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда, сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

По ее словам, получение первого из этих траншей возможно в ближайшее время – в начале февраля, сообщает УНИАН.

Напомним, Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщал, что четвертый транш от МВФ Украина получит в начале февраля.