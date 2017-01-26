также в разделеЭкономика
Гонтарева: О продаже «ПриватБанка» говорить рано 14
В Украине повысили тарифы на холодную воду 159
«Газпром» снова не обеспечил контрактное давление на входе в ГТС 56
НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2017 году до 2,8% 15
Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в 2017 году до 9,1% 24
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14% 18
Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ 80
Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы 188
Розенко: МВФ больше не требует повышения пенсионного возраста 87
Балчун назвал размер убытков «Укрзализныци» от коррупции в компании 39
Украина увеличила импорт агропродукции до $4,2 миллиарда 52
Кабмин утвердил новые правила возмещения НДС 140
Розенко: В 2017 году соцстандарты будут расти быстрее инфляции 39
Гривня на межбанке продолжает укрепляться 86
Гройсман подпишет решение о переподчинении «Укрзализныци» Кабмину 81
В Украине с апреля могут подорожать ж/д билеты 56
МВФ снова отложил рассмотрение транша для Украины 77
В прошлом году Крым обошелся бюджету России в $1,34 миллиарда 41

Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда, сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

По ее словам, получение первого из этих траншей возможно в ближайшее время – в начале февраля, сообщает УНИАН.

Напомним, Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша. 

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщал, что четвертый транш от МВФ Украина получит в начале февраля.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Ботинки зимние