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Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала декларацию, в котрой осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский.

«Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко», – написал он.

По словам Логвинского, важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спецслужбы России использовали представителей криминалитета и бывших заключенных с оккупированных территорий с целью организации терактов и устроения политически неугодных лиц.

«Наша борьба продолжается! Методы террора - это методы подлецов и слабых. Наша общая задача не дать этой болезни уничтожить будущие страны и дать отпор агрессору», – подчеркнул он.

Напомним, 20 января СБУ заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.
ForUm

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