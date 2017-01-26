также в разделеЭкономика
Гонтарева: О продаже «ПриватБанка» говорить рано 14
В Украине повысили тарифы на холодную воду 159
«Газпром» снова не обеспечил контрактное давление на входе в ГТС 56
Гонтарева: Украина может получить в этом году четыре транша МВФ 38
НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2017 году до 2,8% 15
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14% 18
Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ 80
Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы 188
Розенко: МВФ больше не требует повышения пенсионного возраста 87
Балчун назвал размер убытков «Укрзализныци» от коррупции в компании 39
Украина увеличила импорт агропродукции до $4,2 миллиарда 52
Кабмин утвердил новые правила возмещения НДС 140
Розенко: В 2017 году соцстандарты будут расти быстрее инфляции 39
Гривня на межбанке продолжает укрепляться 86
Гройсман подпишет решение о переподчинении «Укрзализныци» Кабмину 81
В Украине с апреля могут подорожать ж/д билеты 56
МВФ снова отложил рассмотрение транша для Украины 77
В прошлом году Крым обошелся бюджету России в $1,34 миллиарда 41

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что прогноз пересмотрел прежде всего из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года. «Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары и себестоимость продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев», – говорится в сообщении.

«Увеличение потребительского спроса и себестоимости производства будут формировать дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов – до 7.0%», – подчеркнули в НБУ.

Кроме того, по данным Нацбанка, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в ​​течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы. Она вернется к однозначному уровню лишь в IV квартале 2017 года.

Регулятор ожидает инфляцию в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2 п.п. на 2017 год и 6% ± 2 п.п. 2018 год). Дезинфляционный тренд будет обеспечен благодаря сдержанной монетарной и фискальной политике и существенному уменьшению темпов роста административных тарифов.

В то же время Национальный банк пока не считает целесообразным применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции до 8% (центрального значения целевого диапазона). Ведь это могло бы привести к необоснованной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также затормозить рост экономики, которая выходит из кризиса.

Прогноз инфляции на 2018 год остается без изменений на уровне 6%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что решение о повышении минимальной зарплаты не повлечет инфляционных процессов и не повредит бизнесу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние