Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что прогноз пересмотрел прежде всего из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года. «Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары и себестоимость продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев», – говорится в сообщении.

«Увеличение потребительского спроса и себестоимости производства будут формировать дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов – до 7.0%», – подчеркнули в НБУ.

Кроме того, по данным Нацбанка, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в ​​течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы. Она вернется к однозначному уровню лишь в IV квартале 2017 года.

Регулятор ожидает инфляцию в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2 п.п. на 2017 год и 6% ± 2 п.п. 2018 год). Дезинфляционный тренд будет обеспечен благодаря сдержанной монетарной и фискальной политике и существенному уменьшению темпов роста административных тарифов.

В то же время Национальный банк пока не считает целесообразным применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции до 8% (центрального значения целевого диапазона). Ведь это могло бы привести к необоснованной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также затормозить рост экономики, которая выходит из кризиса.

Прогноз инфляции на 2018 год остается без изменений на уровне 6%.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что решение о повышении минимальной зарплаты не повлечет инфляционных процессов и не повредит бизнесу.