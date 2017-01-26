Адвокат Николай Полозов сообщил о задержании в оккупированном Крыму его коллеги адвоката Эмиля Курбединова. Об этом он написал в Facebook.

«В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова. Везут в ФСБ. Сезон охоты на адвокатов на полуострове официально открыт», - рассказал он.

По его словам, в адвокатском офисе идет обыск.

Напомним, 25 января в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова.