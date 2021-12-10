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Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, передает Европейская правда.

Тупицкий внесен в санкционный список «за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе». Под санкции также попала супруга судьи Ольга Тупицкая.

Напомним, Министерство финансов США объявило о новых санкциях против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля. 

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

В ноябре 2021 следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Александра Тупицкого и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины, обвиняемых в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы «Клиент Казначейства – Казначейство». 
ForUm

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