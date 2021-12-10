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Правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Об этом сообщает Украинская правда со сслыкой на сообщение Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Портнова внесли в список лиц по так называемому «Закону Магнитского». В этот перечень за подписью Государственного секретаря США заносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к масштабной коррупции.

В обосновании санкций объясняется, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество.

«Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния на подкуп доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год, Портнов предпринял шаги по контролю за украинской судебной системой, влиянием на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения», - говорится в сообщении.

Санкции по этому закону предусматривают запрет на въезд в США, а именно отказ в предоставлении визы, арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США.

Напомним, 9 декабря временно поверенная в делах США Кристин Квин анонсировала введение санкций против украинских топ-коррупционеров.

В 2020 году временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть «группы влияния», которые рассказывали тайну следствия и важные детали расследований бывшим чиновникам, в частности, Портнову.

В 2019 журналисты-расследователи обнародовали пленки записей разговоров из кабинета печально известного судьи Павла Вовка. Из разговоров на пленках журналисты реконструировали, что Портнов совместно с Волком и тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом незаконно повлияли на увольнение главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Портнов был заместителем главы Администрации президента при правлении Виктора Януковича в 2010-2014 годах. Он отрицал преступления, совершенные бойцами спецназа против участников Революции достоинства зимой 2013-2014 годов, и бежал из Украины. Он вернулся в 2019 году накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
ForUm

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