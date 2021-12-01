Президент Владимир Зеленский выступил в парламенте с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Он заявил, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации, которая аннексировала Крым и ведет с нашим государством войну на Донбассе, для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

Зеленский вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении множественного гражданства для украинцев за границей.

После выступления с ежегодным посланием Верховной Раде президент Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» участнику боевых действий в составе Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор» Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному «Да Винчи».

В диалоге с США и НАТО Россия будет настаивать на выработке прочных и долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявил президент Владимир Путин.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривал возможность выдачи «вагнеровцев» Украине, но выяснилось, что «ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине, вообще не существует».

Лидер ГО «Права человека» Остап Стахив освобожден из СИЗО во Львове после того, как его сторонники собрали и внесли почти 1 млн грн залога. По словам Стахива, он поедет домой, возьмет нужные вещи и потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.