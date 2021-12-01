В диалоге с США и НАТО Россия будет настаивать на выработке прочных и долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявил президент Владимир Путин. Он сказал это на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

«Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России», - сказал он и предложил западным партнерам «начать на этот счет предметные переговоры», передает Интерфакс.

«Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности», - сказал президент, напомнив, что соответствующие устные обязательства западные партнеры выполнить отказались. Он пояснил, что имеет в виду «устные заверения о непродвижении НАТО на Восток».

Путин отметил, что «все было сделано ровно наоборот».

«Мы для себя никаких особых условий не требуем, понимаем, что любые договоренности должны учитывать интересы России и всех государств Евроатлантики», - подчеркнул он.

«Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств», - сказал Путин иностранным послам.

В 2017 году Путин, отвечая на вопрос американского кинорежиссера Оливера Стоуна о сделке Советского Союза и НАТО о нерасширении альянса на восток, напомнил, что «это не было зафиксировано на бумаге», и назвал это ошибкой президента Михаила Горбачева.

Горбачев после этого объяснил, что в те годы обсуждать гарантии нерасширения НАТО было юридически невозможно. «До июля 1991 года существовало два военно-политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора. Страны - члены ОВД этот вопрос не ставили», - сказал экс-президент и отметил, что расширение НАТО активизировалось с 2000 года.

Путин считает, что приход НАТО в Украину стал бы пересечением «красных линий» РФ.