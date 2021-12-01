После выступления с ежегодным посланием Верховной Раде президент Зеленский вручил государственные награды и присвоил почетные звания по случаю 30-летия проведения Всеукраинского референдума по провозглашению независимости Украины.
В частности, Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» участнику боевых действий в составе Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор» Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному «Да Винчи».
Он самый молодой командир штурмовой роты ДУК «Правый сектор», который находится на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в населенном пункте Пески Донецкой области. После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где до сих пор продолжает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.
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