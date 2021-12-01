Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривал возможность выдачи «вагнеровцев» Украине, но выяснилось, что «ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине, вообще не существует».

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Уже после того как эти люди были задержаны на территории Беларуси, действительно был разговор президента с Лукашенко. Я помню, что разговор просили перенести, потому что в этот момент у Лукашенко брал интервью господин Гордон. И даже президент рассказывал, что Лукашенко тогда передавал ему привет от Гордона. Господин Гордон сейчас занимает другую позицию, но в тот момент он записывал интервью с Лукашенко.

И я знаю, что Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи нам привезенных туда из России людей, чего, к сожалению, не произошло», - сказал Ермак.

По его словам, после разговора Зеленского с Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы. Планировалось, что генпрокурор улетит туда с этими документами. «И тут оказалось, что никакого документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и их ареста в Украине, вообще не существует», - заявляет глава ОП.

«Даже если предположить, что операция планировалась в таком безумном виде, как говорит господин Бурба – на основании чего они планировали арестовать наемников? Почему не были готовы документы? В подобных ситуациях необходимо соблюдать процедуры – в конце концов, международному сообществу как-то нужно объяснить, на каком основании произведен арест. Я уже молчу о тех рисках, которым подвергались пассажиры. А будь на борту женщины и дети? А вы можете представить себе возможные варианты поведения головорезов при экстренной посадке самолета на территории страны, где им грозит пожизненное заключение?» - говорится Ермак.

Он также уверяет, что не давал никаких команд в то время начальнику разведки Василию Бурбе, равно как и президент Зеленский не санкционировал операцию по задержанию «вагнеровцев». Он напомнил, что «президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб, и многие детали тому подтверждение».

Как сообщал ForUm, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

При этом в Bellingcat не нашли доказательств того, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы звонил Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК «Вагнер».

29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании.

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.