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Лидер ГО «Права человека» Остап Стахив в среду был освобожден из СИЗО во Львове после того, как его сторонники собрали и внесли почти 1 млн грн залога. Об этом сообщил его адвокат Михаил Магарский.

«Остап на воле!» - написал он в Facebook.

На странице ГО «Права человека» размещено видео его разговора со сторонниками после выхода из следственного изолятора.

По словам Стахива, он поедет домой, возьмет нужные вещи и потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Он сказал, что он сможет свободно передвигаться по территории больницы и пользоваться телефоном.

Стахива обвиняют в покушении на свержение конституционного строя в Украине.

18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал для общественного активиста Остапа Стахива меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО в течение 60 дней или внесения денежного залога в размере почти миллиона гривен. Как стало известно 30 ноября, для подозреваемого собрали сумму залога. Но суд этот вопрос не рассматривал и удовлетворил ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемому.
ForUm

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