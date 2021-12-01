Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации, которая аннексировала Крым и ведет с нашим государством войну на Донбассе, для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

Выступая с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, Зеленский подчеркнул: «Восемь лет идет война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. И я не боюсь говорить об этом всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ними. Мы не боимся прямого диалога».

По его словам, в Украине прекрасно понимают, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто только делает вид, что поддерживает. В то же время президент отметил, что Украину сможет защитить только ее сильная, мощная армия, на которую она прежде всего полагается.

«И мы должны признаться, что без нашей армии мы не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали все внешние партнеры. А некоторые внутренние этого не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду, если хотим вернуть Донбасс. А если хотим просто об этом говорить, то давайте ничего не делать», – заявил глава государства.

Зеленский призвал всех политиков, несмотря на партийную принадлежность, а также всех бизнесменов вместе бороться за украинское государство и за возвращение его территорий.