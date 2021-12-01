Галицкий районный суд Львова 30 ноября принял решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы одному из лидеров антивакцинаторов, 36-летнему Остапу Стахиву. В течение 30 дней подозреваемый будет находиться на обследовании в специализированной больнице во Львове, сообщает Радио Свобода.

Стахива подозревают в действиях, «направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Статья 109 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы до 10 лет.

18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал для общественного активиста Остапа Стахива меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО в течение 60 дней или внесения денежного залога в размере почти миллиона гривен. Как стало известно 30 ноября, для подозреваемого собрали сумму залога. Но суд этот вопрос не рассматривал и удовлетворил ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемому.