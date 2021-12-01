Президент Украины Владимир Зеленский вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении множественного гражданства для украинцев за границей. Об этом он сказал, выступая с Посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, как важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас – 65 миллионов», – сообщил президент.

По убеждению Зеленского, впервые украинцы во всем мире будут «чувствовать себя не диаспорой и не просто людьми «украинского происхождения», а людьми украинского гражданства».

«Равными украинцами. И это тоже часть независимости, когда люди с равными правами ездят по ровным дорогам», – подчеркнул он.