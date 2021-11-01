Нардеп Анна Скороход, сожительница погибшего нардепа Антона Полякова, убеждена, что его убили.

«Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит.

И не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин», - сказала она в эфире канала «Украина 24».

По мнению Скороход, если были бы заинтересованы раскрыть дело, то «раскрыли бы сразу по горячим следам». «Но здесь все не так просто, учитывая позицию Антона», - сказала она.

Она заявила, что Поляков никогда не принимал наркотиков.

«Мы бывали в различных компаниях и нам очень много чего предлагали – и никогда. Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить в том, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам», – сказала нардеп, добавив, что он даже таблетки от головной боли не принимал.

Нардеп также заявила о следе от удушения, который она видела на теле Полякова.

«Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушья, которая у него была, я лично ее видела – и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья», - заявила Скороход.

По словам нардепки, ее ни разу не допрашивали в деле о смерти Полякова.

«Домой к нам не приходили, о его личный вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было ни разу. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего. Но допроса, о чем говорит Енин, никогда не было. Меня никто не допрашивал, хотя я на это готова, я готова даже сделать это публично, если понадобится. Я никогда не говорила, что Антон умер своей смертью. Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как убили и кто убил – я думаю, мы с вами узнаем», - сказала нардеп.

Скороход также сообщила, что они с Поляковым были помолвлены и собирались пожениться на его день рождения.

Она также заявила, что и он, и она были разведены: «Был разведен, так же, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе… Мы были в разводе оба и нас ничего не связывало с нашими бывшими семьями».

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В момент смерти нардеп был пьян.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме депутата выявлен метадон.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что при осмотре тела народного депутата Антона Полякова обнаружили два катетера с веществом бурого цвета, а также наличные.