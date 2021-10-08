По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, сообщили в прокуратуре Киева.

По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД.

По словам водителя такси, за несколько минут до того, указанный пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо, и у него началась тошнота.

Работники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, человек умер.

В настоящее время сведения о смерти народного депутата внесены в Едрей по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ ЧП в Киеве.

При потерпевшем обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства.

Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.