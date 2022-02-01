Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым. Об этом сообщается на сайте парламента.
Основными задачами ВСК определены:
1) проведение проверки сведений о фактах содействия должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в Российской Федерации временной оккупации Автономной Республики Крым в 2013-2014 годах;
2) сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для расследования которых образована Временная следственная комиссия.
Постановлением определено, что количественный состав Временной следственной комиссии составляет десять народных депутатов Украины.
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