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Нардеп Антон Поляков в момент смерти был пьян. У полиции есть две предварительные версии: умер от болезни и отравился, однако правоохранители склоняются к тому, что это была естественная смерть.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выговский.

Полиция изучает такие версии причин смерти Поликова:

Хроническое заболевание, которое могло привести к смерти;

Отравление каким-то веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

Предварительное медицинское свидетельство о смерти, сделанное после вскрытия, свидетельствует, что причиной смерти была острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

Как передает Украинская правда, в крови Полякова найден алкоголь в объеме 1 промилле. Это означает степень опьянения, при которой человек испытывает эйфорию, сильное нарушение двигательных функций и мышления, у него могут быть неконтролируемые эмоциональные всплески, агрессия.

Назначена судебно-медицинская и токсикологическая экспертизы трупа, результаты которой ожидаются в течение двух дней.

По данным полиции, перед смертью Поляков вечером отдыхал вместе с человеком по имени Руслан Джамбулатов в киевском ресторане «Нуар». Где-то в это же время Поляков поссорился со своей сожительницей. После ресторана они вместе с Джамбулатовым больше часа катались по городу на машине. В конце концов, Поляков пересел в такси, где и умер.

Джамбулатова уже допросили, но не задерживали.

В полиции говорят, что проверили историю Джамбулатова и пришли к выводу, что это не тот человек, в отношении которого СНБО вводило в мае санкции, как об этом писали некоторые СМИ. Просто полный тезка - по имени и фамилии.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного  депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.  
ForUm

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