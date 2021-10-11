В организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон, заявил представитель МВД Артем Шевченко в программе «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».
«Еще не пришли ни к каким выводам, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти, и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований», — сказал он.
Шевченко напомнил, что рассматривается две версии произошедшего.
«Версии две — либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть», — сказал он.
Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».
По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
В момент смерти нардеп был пьян.
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