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В организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон, заявил представитель МВД Артем Шевченко в программе «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

«Еще не пришли ни к каким выводам, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти, и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований», — сказал он.

Шевченко напомнил, что рассматривается две версии произошедшего.

«Версии две — либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть», — сказал он.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного  депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.  

В момент смерти нардеп был пьян.
ForUm

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