Правительство США потребовало, чтобы украинский предприниматель Макс Поляков продал свою долю в частной ракетной компании Firefly Aerospace Inc (Техас), сообщает Bloomberg.

Требование разъясняется соображениями государственной сохранности. Издание сообщает, ссылаясь на пресс-службу Полякова, что он согласился выполнить требование, передает ВВС Украина.

«Сегодня Noosphere Ventures (компания, основателем которой является Макс Поляков, - ред.) объявила, что намерена привлечь инвестиционно-банковскую компанию для предоставления помощи в продаже доли Noosphere Ventures в Firefly Aerospace», - говорится в сообщении компании Полякова. Впрочем, бизнесмен, заработавший состояние на программном обеспечении, настаивает, что его собственность не представляет угрозы национальной безопасности США.

Bloomberg объясняет, что представители американского правительства и аэрокосмической промышленности выступают против контроля Полякова над компанией, которую он поддерживал в течение нескольких лет, поскольку опасаются, что ценные технологии могут оказаться в Украине, России или другой стране, развивающей собственную ракетную программу.

«Хотя Украина является союзником США, ее конфликт с Россией усугубил обеспокоенность тем, что может произойти с ценными технологиями внутри страны», - утверждает Bloomberg, упоминая об угрозе военного вторжения со стороны России.

Несмотря на то, что Поляков вложил в Firefly более 200 миллионов долларов собственных денег, он еще в конце 2020 согласился выйти из состава совета директоров и отказаться от участия в повседневной деятельности Firefly, чтобы облегчить компании получение государственных и военных контрактов США и ослабить напряженность, замечает издание.

В декабре этого года по требованию комитета по иностранным инвестициям в США Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners согласились продать свою долю в Firefly, что составляет около 50%.

Максим Поляков родом из Запорожья, сейчас ему 44 года. По образованию он акушер-гинеколог.

В 2001 году он создал свою первую компанию по разработке программного обеспечения, предоставлявшую услуги иностранным клиентам. Как сообщает Forbes, среди проектов, которыми занимались компании Полякова, были и онлайн-казино, и сервисы онлайн свиданий и многие другие.

В 2014 году он основал компанию Noosphere Ventures в целях развития технологий для исследования космоса.

Поляков спас американскую аэрокосмическую компанию Firefly от банкротства в 2017 году и влил в нее деньги, чтобы реанимировать.

В мае 2018 Firefly открыла научно-исследовательский центр в Днипре.

В сентябре 2021 Firefly осуществила первый запуск ракеты с космической базы Ванденберг в Южной Калифорнии. Ракета не достигла орбиты, но показала хорошие результаты для первого запуска и компания спешила осуществить следующий.

По словам двух источников, американское правительство США приостановило текущие операции компании Firefly по запуску ракет на базе Ванденберг, пока решается вопрос о праве собственности с Поляковым.

Bloomberg отмечает, что ранее о трении между Поляковым и американским правительством не сообщалось.

По словам Полякова, он мечтал превратить Firefly в крупную аэрокосмическую компанию, которая могла бы принести пользу как США, так и Украине.

«В Firefly надеялись, что лучшие инженеры компании из США и Украины смогут объединить свои усилия и создать флот больших ракет, способных вывести на орбиту множество спутников, а затем отправиться и на Луну. По словам Полякова, он хотел, чтобы США получили доступ к украинскому опыту и вместе с тем нашли способ улучшить перспективы украинских аэрокосмических инженеров», - говорится в статье.