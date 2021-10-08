Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Украины Антона Полякова.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативная группа и другие профильные службы.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Продолжаются следственные действия.

Факт смерти подтвердил Дмитрий Разумков.

«Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!» - написал он.

15 ноября 2019 фракция Верховной Рады «Слуга народа» исключила из своего состава народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Народный депутат от «Слуги народа» Иван Шинкаренко в эфире канала «Рада» рассказал, что исключение Полякова обосновывают его «неэтичным поведением внутри фракции».