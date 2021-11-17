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Сегодня ночью, второй раз за эту неделю, боевики обстреляли село Невельское в Покровском районе.

На Донетчине боевик потерял ориентиры на местности и вышел с личными вещами и снаряженным магазином от АК-74 на позиции украинских военнослужащих в районе пгт Луганское.

Более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя получить вторую дозу вакцины против COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

36% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19, свидетельствует опрос Социологической группы «Рейтинг».

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах для учащихся всех классов.

Государственная Регуляторная служба может отменить подорожание проезда в Киеве.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года, совершенных высшими должностными лицами государства под руководством бывшего президента Виктора Януковича.
ForUm

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