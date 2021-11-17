Сегодня ночью, второй раз за эту неделю, боевики обстреляли село в Покровском районе, сообщила пресс-служба полиции.

Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 02:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.

По состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Это уже второй удар боевиков по селу за последнюю неделю.

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.