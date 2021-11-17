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Глава Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер, комментируя решение о повышении цен на проезд в столичном общественном транспорте, напомнил Киевскому городскому председателю Виталию Кличко, что перед решением вопроса повышения стоимости проезда необходимо обязательно получить позицию Службы.

«Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято», – заявил Кучер.

Он подчеркнул, что нарушение требований регуляторного законодательства является основанием для отмены принятого решения в судебном порядке, что также подтверждено многочисленной судебной практикой.

Напомним, по словам Кличко, для жителей столицы проезд обойдется в 12 гривен при наличии «карточки киевлянина». Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен.
ForUm

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