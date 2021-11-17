36% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19, свидетельствуют данные исследования Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса, 46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы.

Важно понимать, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения.

За последний месяц возросло количество прививок (с 36 до 46%). Относительно больше не желающих вакцинироваться среди молодых респондентов.

При этом 55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% – против этого. Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают – 65%.

Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введения ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% – противоположного мнения. Больше последних в Киеве, среди старейших опрошенных и тех, кто уже вакцинировался. При этом 49% не поддерживают политиков, не вакцинировавшихся против коронавируса. 35% респондентов безразличны по этому поводу. 14% – поддерживают таких деятелей. Больше всего противников политиков-антивакцинаторов среди жителей столицы, старейших и тех, кто уже вакцинировался, или хочет сделать прививку.

Как свидетельствуют данные опроса, 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. Каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться, 15% обвиняют Министерство здравоохранения.

В то же время президента и Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти – 2%. В самопроизвольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинированные и те, кто намерен это сделать, чаще обвиняют в росте эпидемии тех, кто не намерен прививаться от коронавируса.

Как сообщал ForUm, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.