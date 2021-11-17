При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры боевику НВФ РФ сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с июня 2018 года 42-летний мужчина, находящийся в должности стрелка и помощника гранатометчика отдельного взвода 2 МСБ 7 ОМСБр 2 АК НЗФ РФ, участвовал в вооруженном сопротивлении военнослужащим ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.

15 ноября 2021 года после употребления спиртных напитков у позиций оккупантов, боевик потерял ориентиры на местности и вышел с личными вещами и снаряженным магазином от АК-74 на позиции украинских военнослужащих в районе пгт Луганское.

Во время осмотра подозреваемого обнаружен и изъят военный билет так называемой «ДНР», временное удостоверение личности, мобильный телефон, разгрузка, а также снаряженный магазин от АК-74.

Лицо задержли в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос по избранию злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.