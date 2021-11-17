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Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года, совершенных высшими должностными лицами государства под руководством бывшего президента Виктора Януковича.

Расследование уголовного производства по преступной группе Януковича длилось 8 лет, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро. В ходе расследования было собрано более 1,5 тысяч томов доказательств.

В состав преступной группы чиновников входили:

  •     министр обороны Украины;
  •     председатель Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра;
  •     министр внутренних дел и его заместитель;
  •     начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины;
  •     временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;
  •     заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве;
  •     командир ГМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.

Все перечисленные чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:

  •     совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
  •     причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
  •     превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
  •     незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только за три дня погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт будет направлен в суд.
ForUm

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