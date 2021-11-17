Более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя получить вторую дозу вакцины против COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Тем, кто еще не получил вторую прививку, напоминаю о необходимости получения полного курса вакцинации – только так вакцина будет защищать ваши здоровье и жизнь. Сейчас более 600 тыс. украинцев еще не дошли за своей второй дозой, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому, прошу: не медлите и обратитесь в ближайший прививочный пункт или центр вакцинации», - призвал он.

Ляшко призвал семейный врачей активнее общаться с людьми относительно второй дозы вакцины.

По словам министра, в Украине 40% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу прививки против коронавируса.

В столице уже пересекли отметку в 50% вакцинированных жителей старше 18 лет.

По данным на 17 ноября более 9 миллионов граждан Украины завершили курс вакцинации против COVID-19.