Национальная полиция Украины пригласила народного депутата Анну Скороход для повторного допроса по обстоятельствам смерти народного депутата Антона Полякова, допрос проводится в понедельник вечером, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В эфире телеканала «Украина24» он заверил, что органы Нацполиции заинтересованы в непредвзятом и объективном расследовании обстоятельств смерти Полякова, передает Интерфакс-Украина.

«Мы провели около 20 экспертиз и более 10 допросов всех тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни», - заявил он.

В том контексте Енин продолжил: «Меня несколько удивило то, что заявления о возможном убийстве Полякова прозвучали именно в телеэфире одного из телеканалов. Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, которые возможно, владеют информацией об обстоятельствах смерти господина Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать об этом органы Национальной полиции».

Замглавы МВД продемонстрировал копию протокола допроса Скороход. По словам Енина, допрос был проведен на следующий день после гибели депутата.

«С учетом последних обстоятельств…(заявлений) народного депутата, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не хронометражем последних часов жизни господина Полякова», - заявил Енин.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В момент смерти нардеп был пьян.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме депутата выявлен метадон.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что при осмотре тела народного депутата Антона Полякова обнаружили два катетера с веществом бурого цвета, а также наличные.

Скороход заявила, что Полякова убили и что тот никогда не принимал наркотиков.