Трамп вважає неотримання ним Нобелівської премії миру образою для США

Президент США Дональд Трамп вважає, що якщо він не отримає Нобелівську премію миру, це буде образою для його країни.

Про це він сказав під час виступу перед американськими генералами 30 вересня.

Трамп заявив, що з початку своєї другої каденції поклав край низці війн у світі. А після завершення конфлікту в Секторі Гази, за його власним підрахунком, завершить уже восьму війну.

«Якщо все вийде, у нас буде вісім [завершених війн] за вісім місяців. Клянуся Богом, ніхто раніше такого не робив. Чи отримаєте ви за це Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який нічого не зробив. Хлопцеві, який написав книгу про розум Дональда Трампа. Побачимо, що буде. Але це буде великою образою для нашої країни. Я [премії] не хочу, я хочу, щоб країна її отримала. І має отримати, бо раніше не було чогось подібного», — сказав Трамп.

Він повторив, що вважав розв’язання російсько-української війни «найлегшим», але помилився.

«І от ми маємо Путіна та Зеленського. „Найлегше з усіх“ — казав я. Я думав, це буде першим, а решта, деякі з них — набагато важчі […]», — сказав Трамп.

Раніше Трамп заявляв, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, але зауважував, що йому варто «віддати належне» за «завершення» війн.

Відомо, що народні депутати України пропонують Верховній Раді звернутися до Нобелівського комітету й висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це свідчить проєкт постанови №14088 на сайті парламенту.

Документ називається «Проєктом Постанови про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру».

Авторами проєкту постанови стали народні депутати Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч.

Раніше народний депутат України й голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко уже номінував Трампа на Нобелівську премію миру, але в червні відкликав номінацію, заявивши, що «втратив будь-яку віру і надію» в Трампа та його здатність забезпечити мир між Росією і Україною.