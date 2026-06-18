Рада остаточно схвалила збільшення оборонних витрат на 1,56 трлн гривень

Верховна Рада відхилила сім постанов про скасування результатів голосування за закон щодо внесення змін до державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн гривень. Таким чином парламент розблокував підписання документа та його подальше направлення президенту.

Під час позачергового засідання 18 червня жодна з блокуючих постанов не набрала необхідних 226 голосів. За різні проєкти постанов проголосували від 18 до 24 народних депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ініціаторами документів виступили народні депутати Анна Скороход, а також представники фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ніна Южаніна, Марія Іонова, Іванна Климпуш-Цинцадзе та Софія Федина.

Автори постанов критикували ухвалений закон через значний обсяг коштів, які планується спрямувати до резервного фонду державного бюджету. На їхню думку, уряд може використовувати ці ресурси без достатньо чіткого цільового призначення. Крім того, вони звертали увагу на проблему фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.

Зокрема, Ніна Южаніна посилалася на висновки Рахункової палати щодо виконання бюджету у першому кварталі 2026 року. За її словами, аудитори вказували на необхідність упорядкування механізмів використання коштів резервного фонду та застерігали від підходів, які пропонує уряд.

Народний депутат Ярослав Железняк під час обговорення заявив, що уряд продовжує фінансувати низку цивільних програм, зокрема «Національний кешбек», водночас залишаються невирішеними питання підвищення виплат військовим та реалізації окремих реформ у секторі оборони.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів не підтримувати блокуючі постанови. За його словами, затягування набрання чинності законом могло б негативно вплинути на надходження фінансової допомоги від Європейського Союзу та створити ризики для забезпечення потреб Сил оборони.

Спікер наголосив, що йдеться, зокрема, про фінансування закупівель озброєння, підтримання високих темпів ураження противника за допомогою безпілотних систем, а також укладання Міністерством оборони контрактів на постачання військової техніки.

Після провалу всіх блокуючих постанов Стефанчук одразу підписав закон. Тепер документ передадуть на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому ще 10 червня. Тоді його підтримали 242 народні депутати.

Документ передбачає збільшення видатків сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн гривень. Основним джерелом фінансування має стати механізм Ukraine Support Loan, який реалізується за підтримки Європейського Союзу.

Також закон враховує розподіл понад 1,3 млрд гривень із резервного фонду на потреби енергетичної галузі, ліквідацію шахт, роботу Держенергонагляду та фінансування об'єктів у зоні відчуження, зокрема комплексу «Укриття» на Чорнобильській АЕС. Окремо передбачено кошти для Національного комітету спорту інвалідів, Служби судової охорони та коригування фонду оплати праці НАБУ.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, після внесення змін загальні видатки на безпеку та оборону у 2026 році сягнуть рекордних 4,4 трлн гривень. Із них 2,3 трлн гривень планується спрямувати на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн гривень — на грошове забезпечення військовослужбовців.