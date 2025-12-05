﻿
СБУ, НАБУ та САП прийшли з обшуками до нардепки Анни Скороход

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили злочинну групу, очолювану чинною народною депутаткою України.

Як повідомляє "Українська правда", йдеться про народну депутатку Анну Скороход (депутатська група "За майбутнє").

Слідство вважає її очільницею організованої злочинної групи та підозрює у вимаганні 250 тисяч доларів США від підприємця.

НАБУ офіційно заявило про викриття групи та проведення першочергових слідчих дій.

Деталі цієї справи обіцяють повідомити згодом.

 Автор: Галина Роюк

