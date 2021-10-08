Журналисты «Схем» должны передать документы относительно якобы финансирования терроризма путем выдачи кредита бывшему жителю Горловки, считает отстраненный председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

«Речь идет о кредите, который получила компания Брюховецкого Сергея Григорьевича, который до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес. Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Приобретенный торговый центр, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более 100 млн долларов находятся в залоге банка», - пишет он.

Служба Безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит.

«Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено. Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Государственный банк не сделал ни одного нарушения. У нас есть все документы и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия», - подчеркнул Мецгер.

Все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженности в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива.

Если коротко:

1. Государственный банк профинансировал компанию, которая владеет торговым центром и получил в залог корпоративные права на 107 млн ​​у.е.

2. Кредит платится. Он не является проблемным;

3. Кредит согласовал Кредитный комитет банка (членом которого я не являюсь);

4. Кредит проверила Служба безопасности банка;

5. За кредит проголосовало правления банка;

6. Независимый наблюдательный совет банка не имел никаких замечаний относительно выдачи кредита.

«Относительно документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь, расследование будет быстрым и общество узнает правду», - резюмировал Мецгер.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его.

«Схемы» обнародовали расследование об «Укрэксимбанке».