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В автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира попали 18 пуль, а нападавшие целились в водителя, чтобы остановить машину, сообщил в эфире программы «Право на власть» 23 сентября советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Радио Свобода.

«Организаторы и киллер выбрали единственное место от места проживания Шефира к трассе, где автомобиль притормаживает, есть лес, и где киллер мог спрятаться ... В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление. Машина становится неуправляемой, съезжает в кювет ... И в дальнейшем киллер мог бы безнаказанно дострелить всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, попали в капот. Целились в водителя изначально, чтобы его остановить», - утверждает Геращенко.

Он добавил, что после начала стрельбы водитель инстинктивно нажал на тормоза. Но Шефир, находясь на заднем сиденье, сказал ему гнать, и водитель нажал на педаль газа.

«Машина рванула вперед, другие пули попали уже ей в бок. Две из них попали в бедро водителя. И потом из-за того, что машина ускорилась, в заднюю часть попало несколько пуль, одна из них пробила колесо», - рассказал советник министра.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения  начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника. 

 
ForUm

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