В результате обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира пострадал его водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом в комментарии журналистам рассказал внефракционный народный депутат Евгений Шевченко, передает УНИАН.

«Только что Давид Арахамия разговаривал с Сергеем Шефиром, и информация подтвердилась, что нападение было. Водитель доставлен в больницу «Феофания». Идет расследование... С Шефиром все в порядке, он был в машине», - сказал депутат.

Он добавил, что водитель ранен, находится в тяжелом состоянии.

Произошла эта ситуация в районе села Лесники, добавил Шевченко.

«(Стреляли – Ред.) из огнестрельного оружия какого-то. При движении стрельба была», – отметил он и подчеркнул, что с Шефиром все в порядке, у него лишь «небольшой шок».

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.