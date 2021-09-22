По факту обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Сегодня брошен вызов правоохранительной системе - утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали», – написала она.

По словам Венедиктовой намерения у нападавших «были серьезные - автоматная очередь прошила через автомобиль».

Он подчеркнула, что на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры уехала и я. Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

«Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания, конечно», – подытожила генпрокурор.

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.