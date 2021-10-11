Президент Владимир Зеленский не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром незадолго до покушения на последнего.

Об этом он сказал в программе «Светская жизнь»

Отвечая на вопрос ведущей Катерины Осадчей, действительно ли, как писали СМИ, между ним и Шефиром пробежала черная кошка, и Шефир якобы забрал свои вещи и съехал из Офиса президента, Зеленский сделал удивленное лицо и сказал: «Я об этом ничего не знаю».

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«Сережа, какие-то новости у Екатерины (ведущей – ред.)?» – сказал он Шефиру, который стоял рядом.

«Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы», - утверждает Зеленский.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.