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Вчера, 24 ноября, в доме депутата Ивано-Франковского областного совета от «Европейской солидарности» Сергея Волошина в городе Яремче состоялся обыск по делу о покушении на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В то же время следователи по особо важным делам (ОВД) Национальной полиции пришли с обыском и в дом родителей Волошина. Обыски проводились согласно определению Печерского суда столицы от 3 ноября, сообщает издание Курс.

Как рассказал Волошин, вчера в его дом и дом родителей вошли около десятка следователей ОВД Национальной полиции. Они объяснили, что в машину Шефира стреляли из оружия калибра 7,62 – у Волошина есть зарегистрированное охотничье ружье такого калибра. Это очень популярный средний калибр стрелкового оружия.

Волошин сообщил, что во время покушения на Сергея Шефира в Киевской области не находился. Он добавил, что еще в сентябре дал исчерпывающую информацию следователям, где был в день покушения на Шефира, когда пользовался оружием и т.д.

«Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется… Является ли для этого основанием то, что я являюсь владельцем оружия калибра 7,62? В Украине таких есть десятки или сотни тысяч. Интересно мне, на территории Ивано-Франковской области еще у кого-то проводили обыски по таким основаниям», – сказал Волошин.

В «Европейской солидарности» такие действия правоохранителей считают очередным проявлением давления и преследования оппозиции.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения  начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.
ForUm

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