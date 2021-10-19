Сын первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира Никита Шефир за почти два года работы в Верховной Раде получил около 600 тысяч гривен, говорится в расследовании BIHUS info.

Никита работает помощником народного депутата из фракции «Слуга народа» Юрия Киселя.

Именно жене Юрия Киселя – Валентине – президент Владимир Зеленский продал земельный участок и недвижимость.

По данным расследователей, Шефир «получает регулярные выплаты из бюджета».

«Часто суммы разные, но в основном это 24 тыс. гривен в месяц и периодические надбавки в несколько тысяч гривен», - говорится в расследовании.

Всего за два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил почти 600 тыс. гривен, считают журналисты. При этом парламентские корреспонденты издания заявили, что практически не видели Никиту в здании Верховной Рады.

Сам Шефир в разговоре с журналистами посоветовал обратиться к Киселю относительно ответа на вопрос о его обязанностях как помощника нардепа.

Напомним, ранее «Схемы» публиковали информацию о том, что во время банкопада-2014 Зеленский и Шефир в обход закона пытались вернуть свои вклады из «Брокбизнесбанка» Курченко.