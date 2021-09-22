Первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал подробности сегодняшнего покушения на него.
Об этом политик рассказал в ходе брифинга после нападения, сообщает УНИАН.
«Не понимаю причин. Ехали и вдруг раздались выстрелы. Ранили водителя, но водитель молодец и не становился. Мы ускорились. Было жутковато. Я тут же позвонил в полицию и министру МВД», - рассказал Шефир.
При этом он отметил, что остановил первую скорую, которую увидел на дороге, и медики госпитализировали раненого водителя. По его словам, правоохранительные органы сработали оперативно.
Также он назвал фейками версии, которые озвучили некоторые СМИ, что покушение якобы могло быть связано с разногласиями в команде. Он считает, что покушение было совершено для запугивания власти.
«Я уже слышал несколько идиотских версий. Никаких конфликтов команде нет. Это все фейки. У нас команда дружная и слаженная. Я думаю, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти», - подытожил Шефир.
Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
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