Первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал подробности сегодняшнего покушения на него.

Об этом политик рассказал в ходе брифинга после нападения, сообщает УНИАН.

«Не понимаю причин. Ехали и вдруг раздались выстрелы. Ранили водителя, но водитель молодец и не становился. Мы ускорились. Было жутковато. Я тут же позвонил в полицию и министру МВД», - рассказал Шефир.

При этом он отметил, что остановил первую скорую, которую увидел на дороге, и медики госпитализировали раненого водителя. По его словам, правоохранительные органы сработали оперативно.

Также он назвал фейками версии, которые озвучили некоторые СМИ, что покушение якобы могло быть связано с разногласиями в команде. Он считает, что покушение было совершено для запугивания власти.

«Я уже слышал несколько идиотских версий. Никаких конфликтов команде нет. Это все фейки. У нас команда дружная и слаженная. Я думаю, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти», - подытожил Шефир.

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.